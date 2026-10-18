Cisgiordania, l’aggressione dei coloni israeliani ai diplomatici europei

Un video girato da un attivista israeliano mostra coloni mascherati mentre aggrediscono una delegazione di diplomatici europei nel villaggio di Taybeh, in Cisgiordania. Secondo il ministro degli Esteri belga Maxime Prévot, tra le persone prese di mira c’erano il console generale del Belgio, diplomatici francesi e polacchi e rappresentanti cattolici. L’aggressione è avvenuta durante la stagione della raccolta delle olive, segnata da altri attacchi contro palestinesi e attivisti. Secondo il Ministero della Salute palestinese, dall’inizio del mese almeno quattro persone sono state uccise e oltre cento sono rimaste ferite. Venerdì, inoltre, una fotografa del Washington Post è stata sottoposta a un’operazione chirurgica dopo un altro attacco.