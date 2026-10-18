Cile, in migliaia alla marcia degli Zombie a Santiago

Travestiti da zombie, vampiri e personaggi dei film horror, sabato in migliaia hanno sfilato nel centro di Santiago del Cile in occasione dell’annuale Zombie Walk, in vista di Halloween. L’evento di quest’anno era incentrato sul tema del viaggio nel tempo. I partecipanti indossavano costumi elaborati che raffiguravano personaggi quali il mostro di Frankenstein, Michael Myers, Jason Voorhees, Chucky e Dracula. Altri si sono travestiti da versioni zombie di Gesù, Topolino e anche Donald Trump.