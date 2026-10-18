Canada, incendio in base militare a Wainwright: 7 morti e decine di feriti

Un grave incendio divampato in seguito a un incidente ha provocato morti e feriti nella base militare di Wainwright, in Alberta, in Canada. Almeno 7 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite, secondo le prime stime delle vittime riferite dall’emittente canadese Global news che cita fonti militari. L’incidente sarebbe avvenuto in seguito a un’esercitazione con armi: una serie di colpi – viene spiegato dalle fonti – avrebbero raggiunto le condotte o il pozzo di gas all’interno della base. Cosa che avrebbe provocato una forte esplosione e poi il grave incendio.

Il messaggio del premier Carney su X

Il primo ministro canadese Mark Carney aveva soltanto parlato in un messaggio su X di “grave incidente” con “incendio di vaste proporzioni” nella base in Alberta.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta. Our thoughts are with all the brave women and men affected. We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Il premier canadese Carney rivolge un pensiero “a tutte le donne e gli uomini colpiti”. La premier dell’Alberta, Danielle Smith, ha descritto l’incendio come “significativo e tragico”. La base delle forze armate canadesi di Wainwright è dedicata all’addestramento militare per la preparazione alle operazioni di combattimento. Le autorità sono al lavoro per accertare l’accaduto.