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domenica 18 ottobre 2026

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Canada, incendio in base militare a Wainwright: 7 morti e decine di feriti

Canada, incendio in base militare a Wainwright: 7 morti e decine di feriti
Sabato 17 ottobre 2026, le squadre di soccorso e il personale militare si sono radunati presso il Wainwright Health Centre per prestare soccorso ai militari feriti in seguito a un incendio divampato alla base delle Forze armate canadesi di Wainwright, in Alberta. (John Ulan/The Canadian Press via AP)
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La strage sarebbe avvenuta per via di un incidente avvenuto nel corso di un’esercitazione

 Un grave incendio divampato in seguito a un incidente ha provocato morti e feriti nella base militare di Wainwright, in Alberta, in Canada. Almeno 7 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite, secondo le prime stime delle vittime riferite dall’emittente canadese Global news che cita fonti militari. L’incidente sarebbe avvenuto in seguito a un’esercitazione con armi: una serie di colpi – viene spiegato dalle fonti – avrebbero raggiunto le condotte o il pozzo di gas all’interno della base. Cosa che avrebbe provocato una forte esplosione e poi il grave incendio.

Il messaggio del premier Carney su X

Il primo ministro canadese Mark Carney aveva soltanto parlato in un messaggio su X di “grave incidente” con “incendio di vaste proporzioni” nella base in Alberta.

Il premier canadese Carney rivolge un pensiero “a tutte le donne e gli uomini colpiti”. La premier dell’Alberta, Danielle Smith, ha descritto l’incendio come “significativo e tragico”. La base delle forze armate canadesi di Wainwright è dedicata all’addestramento militare per la preparazione alle operazioni di combattimento. Le autorità sono al lavoro per accertare l’accaduto.

Canada, incendio in base militare a Wainwright: 7 morti e decine di feriti
Sabato 17 ottobre 2026, presso il Wainwright Health Centre, squadre di soccorso e personale militare prestano assistenza ai militari feriti in seguito a un incendio divampato alla base delle Forze armate canadesi di Wainwright, alle porte di Wainwright, in Alberta. (John Ulan/The Canadian Press via AP)
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