California, le immagini aeree mostrano le case distrutte dall’incendio

Le riprese aeree mostrano le conseguenze dell’incendio che venerdì ha colpito la California meridionale, distruggendo almeno sei abitazioni e costringendo migliaia di persone a evacuare. A San Juan Capistrano, nella contea di Orange, una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra le abitazioni, i campi da tennis e le piscine, mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme. Alcuni residenti hanno tentato di bagnare le proprie case prima di lasciare la zona. Due pompieri sono stati trasportati in ospedale per lesioni provocate dal calore. Secondo poweroutage.com, venerdì oltre 118mila utenti in California erano senza elettricità.