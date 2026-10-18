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domenica 18 ottobre 2026

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Albania, Edi Rama: "Neutralizzato drone esplosivo diretto a ufficio primo ministro"

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“Abbiamo neutralizzato un drone con degli esplosivi diretto all’ufficio del primo ministro”. Lo ha detto il primo ministro dell’Albania Edi Rama in un video postato sui social. “Due giorni fa è stato neutralizzato un drone carico di esplosivo, destinato a colpire l’ufficio del primo ministro – si spiega – e ad appiccare il fuoco al cortile interno, dove si trova un edificio in legno”. Secondo Rama “un piano del genere non può essere opera di giovani, studenti o minorenni”. Il sospetto è che possa essere opera di un agente straniero. “Non ci sono giovani, studenti o minori – conclude Rama – che prenderebbero in considerazione, né tantomeno metterebbero in atto, questo piano, che è di ispirazione straniera”. Il primo ministro albanese Edi Rama, che dalla fine di maggio è al centro di proteste relative a un progetto turistico che coinvolge Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha invitato gli studenti a incontrarlo per un colloquio, offrendosi di discutere le loro preoccupazioni e di valutare come rispondere alle loro richieste.