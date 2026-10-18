Albania, Edi Rama: "Neutralizzato drone esplosivo diretto a ufficio primo ministro"

“Abbiamo neutralizzato un drone con degli esplosivi diretto all’ufficio del primo ministro”. Lo ha detto il primo ministro dell’Albania Edi Rama in un video postato sui social. “Due giorni fa è stato neutralizzato un drone carico di esplosivo, destinato a colpire l’ufficio del primo ministro – si spiega – e ad appiccare il fuoco al cortile interno, dove si trova un edificio in legno”. Secondo Rama “un piano del genere non può essere opera di giovani, studenti o minorenni”. Il sospetto è che possa essere opera di un agente straniero. “Non ci sono giovani, studenti o minori – conclude Rama – che prenderebbero in considerazione, né tantomeno metterebbero in atto, questo piano, che è di ispirazione straniera”. Il primo ministro albanese Edi Rama, che dalla fine di maggio è al centro di proteste relative a un progetto turistico che coinvolge Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha invitato gli studenti a incontrarlo per un colloquio, offrendosi di discutere le loro preoccupazioni e di valutare come rispondere alle loro richieste.