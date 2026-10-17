Usa-Russia, Trump sospende un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca: “È nell’interesse nazionale”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende un nuovo e ampio pacchetto di sanzioni contro l’economia russa, dichiarando al Congresso che la sospensione è nell’interesse nazionale. Il provvedimento, che prende il nome dal defunto senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham, mirava a bloccare più rapidamente il flusso di risorse finanziarie che alimentano la guerra contro l’Ucraina. La decisione arriva una settimana dopo che Trump ha sorprendentemente affermato che gli Stati Uniti avevano accettato di acquistare gasolio dalla Russia per cercare di abbassare i prezzi globali dell’energia, nonostante ciò potesse danneggiare l’Ucraina nella sua guerra con la Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il defunto senatore statunitense Lindsey Graham (Ufficio stampa della Presidenza ucraina via AP)

Trump aveva firmato personalmente la legge solo il mese scorso e la sua mossa è arrivata appena due giorni prima della scadenza fissata dalla legge stessa per la sua attuazione. La decisione suscitato una condanna immediata da parte dei democratici del Congresso. Graham, stretto alleato e amico del presidente, era appena rientrato dall’Ucraina quando è morto improvvisamente a luglio. Aveva sostenuto sanzioni statunitensi più severe contro la Russia come mezzo per fare pressione su di essa affinché ponesse fine alla guerra in Ucraina. I suoi colleghi al Congresso hanno risposto con un sostegno bipartisan dopo la sua morte e Trump ha apposto la sua firma alla legge, salvo poi cambiare idea venerdì.

Le misure previste inizialmente contro Mosca

Il pacchetto di misure mirava a privare il presidente russo Vladimir Putin delle risorse di cui Mosca ha bisogno per continuare la guerra in Ucraina, dopo aver invaso il paese vicino più di quattro anni fa. Il disegno di legge, redatto anche dal senatore Richard Blumenthal, democratico del Connecticut, prevedeva sanzioni contro funzionari russi, banche e la flotta fantasma di petroliere che garantisce il trasporto di energia alla Russia. Prevedeva inoltre che Trump imponesse dazi fino al 100% sui cinque maggiori importatori di petrolio o gas naturale russo, con un’eccezione per i paesi che importano meno del 15% delle esportazioni di gas naturale della Russia e che hanno adottato misure significative per ridurre tali importazioni.

Il senatore democratico del Connecticut Richard Blumenthal (Tom Williams/CQ Roll Call via AP Images)

Blumenthal attacca: “Adulazione di Vladimir Putin”

In una dichiarazione, Blumenthal ha affermato che Trump stava voltando le spalle “alla maggioranza degli americani, ai loro rappresentanti in entrambe le camere del Congresso e ai nostri alleati europei”. “Queste deroghe non hanno nulla a che fare con la nostra sicurezza nazionale, ma tutto a che fare con l’adulazione di Vladimir Putin”, ha aggiunto Blumenthal.

Un sondaggio AP-NORC Center for Public Affairs Research pubblicato il 1° ottobre ha rilevato che gli americani disapprovano la gestione della guerra con l’Iran da parte del presidente e lo ritengono responsabile dell’aumento dei prezzi. Gli indici di gradimento di Trump sono crollati ai minimi storici e la pressione aumenta mentre i repubblicani cercano di mantenere il controllo di entrambe le camere del Congresso dopo le elezioni di mid-term del 3 novembre.