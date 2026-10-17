Ucraina, Zelensky: “Spero che Trump faccia tutto il possibile per fermare Putin” – La diretta

“Speriamo vivamente, e io personalmente spero, che il presidente degli Stati Uniti d’America faccia tutto il possibile affinché Putin smetta di uccidere, interrompa gli attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche e ponga fine a questa guerra”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti in alcuni messaggi audio, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere l’applicazione delle nuove sanzioni contro la Russia. Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende un nuovo e ampio pacchetto di sanzioni contro l’economia russa, dichiarando al Congresso che la sospensione è nell’interesse nazionale. La decisione arriva una settimana dopo che Trump ha sorprendentemente affermato che gli Stati Uniti avevano accettato di acquistare gasolio dalla Russia per cercare di abbassare i prezzi globali dell’energia, nonostante ciò potesse danneggiare l’Ucraina nella sua guerra con la Russia.

Almeno sette persone sono morte e circa 90 sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore.