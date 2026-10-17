Ucraina, Zelensky: “Spero che Trump faccia tutto il possibile per fermare Putin” – La diretta

“Speriamo vivamente, e io personalmente spero, che il presidente degli Stati Uniti d’America faccia tutto il possibile affinché Putin smetta di uccidere, interrompa gli attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche e ponga fine a questa guerra”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti in alcuni messaggi audio, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere l’applicazione delle nuove sanzioni contro la Russia. Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende un nuovo e ampio pacchetto di sanzioni contro l’economia russa, dichiarando al Congresso che la sospensione è nell’interesse nazionale. La decisione arriva una settimana dopo che Trump ha sorprendentemente affermato che gli Stati Uniti avevano accettato di acquistare gasolio dalla Russia per cercare di abbassare i prezzi globali dell’energia, nonostante ciò potesse danneggiare l’Ucraina nella sua guerra con la Russia.
Almeno sette persone sono morte e circa 90 sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore.
Punti chiave
- Zelensky: "Limitazioni a Starlink impediscono intercettazione droni russi"
- Zelensky: "Possibile vertice con Usa e Russia a dicembre"
- Droni ucraini su Mosca, oltre 350 voli cancellati o in ritardo negli aeroporti
- Tajani: "Spero che Putin ascolti l'appello del Papa per una tregua"
- Crosetto: "Putin non si fermerà lì, prepariamoci a follia"
- Kiev, 7 morti e circa 90 feriti in attacchi russi nelle ultime 24 ore
- Ucraina, Zelensky: "Spero che Trump faccia tutto il possibile per fermare Putin"
– L’Ucraina non riesce a utilizzare i propri sistemi di intercettazione contro gli attacchi dei droni russi a causa delle limitazioni al servizio Internet satellitare Starlink. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Ntv, spiegando che il governo di Kiev sta discutendo il problema con i rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo Zelensky, alle autorità ucraine è stato comunicato che le restrizioni sarebbero dovute a problemi tecnici. Tuttavia, durante alcuni test condotti sul territorio dell’Unione europea, il sistema avrebbe funzionato a velocità più elevate.
Un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe tenersi a dicembre, in occasione del vertice del G20 negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che il vertice potrebbe svolgersi anche in un Paese del Medioriente o in Europa, come riporta Ntv. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma né da Washington né da Mosca. Zelensky ha inoltre riferito che i negoziatori ucraini e statunitensi potrebbero incontrarsi già la prossima settimana. I rappresentanti di Kiev hanno discusso di questa possibilità venerdì con la delegazione americana. Il presidente ucraino ha infine sottolineato la necessità che anche l’Europa disponga di un proprio canale negoziale per i colloqui con la Russia.
Oltre 350 voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi negli aeroporti di Mosca a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo riferiscono i media locali, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che oltre 100 droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti. Il traffico aereo è stato interrotto o limitato in risposta all’arrivo dei velivoli senza pilota. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze di Mosca hanno abbattuto complessivamente 610 droni ucraini durante la notte, sopra 15 regioni della Russia, la penisola Ucraina di Crimea annessa da Mosca e il Mar Nero.
“Io mi auguro che Putin ascolti le parole del Santo Padre, al quale rivolgiamo ancora gli auguri di pronta guarigione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, rispondendo a una domanda sull’appello di Papa Leone XIV per una tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. “È una figura rappresentativa, forte, autorevole, non soltanto per noi cristiani ma per tutto il mondo, vista anche la sua capacità di intervento serio, credibile e responsabile”, ha aggiunto Tajani, riferendosi al Pontefice.
Credo che Putin non voglia fermarsi all’Ucraina. Per questo l’Europa è preoccupata e noi, come Europa e come Nato, ci stiamo preparando. Sperando che questa follia non accada. Ci stiamo preparando alla follia, sperando di non doverla mai affrontare, ma preparandoci alla possibilità di una follia da parte della Russia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista alla Bbc, sottolineando che la Russia ha investito molto in armi e soldati e, se la guerra finisse presto, non saprebbe cosa farne. Crosetto ha inoltre riferito che non ha trovato conferma la notizia, circolata il mese scorso, secondo cui la Russia avrebbe pianificato di lanciare attacchi con droni contro l’Italia, la Francia e la Spagna partendo da navi portacontainer nel Mediterraneo.Tuttavia, gli attacchi informatici – che il ministro ha ricondotto alla Russia – sono ormai all’ordine del giorno (“ce ne sono centinaia ogni singolo giorno”) e, a suo avviso, la risposta dell’Europa è stata finora troppo debole. “Non si può vincere una guerra, se non si risponde”, ha affermato il ministro
Almeno sette persone sono morte e circa 90 sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità regionali ucraine, citate dal Kyiv Independent. Secondo l’Aeronautica militare di Kiev, le forze russe hanno lanciato nella notte 332 droni, tra cui velivoli d’attacco a reazione, e missili balistici Iskander-M o KN-23 di fabbricazione nordcoreana. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 289 droni. Sono stati registrati impatti in 22 località, mentre frammenti dei velivoli intercettati sono caduti in altre tre aree. Nella regione di Kharkiv sono morte due persone, un uomo di 58 anni e una donna di 71, mentre altre 41 sono rimaste ferite o hanno riportato conseguenze legate allo stress, tra cui tre bambini. Nella regione di Sumy sette persone sono rimaste ferite in attacchi con droni. Nella regione di Dnipropetrovsk, una donna di 74 anni è stata uccisa e due uomini sono rimasti feriti nei bombardamenti nei pressi di Nikopol. Un altro uomo è morto a Dnipro in un attacco contro un impianto industriale. I raid hanno colpito anche infrastrutture energetiche in diverse regioni del Paese, provocando interruzioni della fornitura elettrica ad alcune abitazioni. Lo ha riferito il ministero dell’Energia ucraino, mentre proseguono gli attacchi russi alla rete energetica del Paese in vista dell’inverno.
“Speriamo vivamente, e io personalmente spero, che il presidente degli Stati Uniti d’America faccia tutto il possibile affinché Putin smetta di uccidere, interrompa gli attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche e ponga fine a questa guerra”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti in alcuni messaggi audio, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere l’applicazione delle nuove sanzioni contro la Russia. Zelensky ha inoltre affermato che limitare la capacità dell’Ucraina di rispondere agli attacchi russi non contribuirebbe a raggiungere la pace.