Ucraina, raid russo su Kherson: un morto e 21 feriti

Una persona è rimasta uccisa e altre 21 sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in un attacco aereo russo sabato contro un quartiere residenziale di Kherson, riferisce il Servizio statale di emergenza ucraino. Durante la notte le forze russe hanno sganciato otto bombe aeree guidate sulla città, danneggiando 10 condomini. Gli attacchi hanno provocato incendi e lasciato alcune persone intrappolate sotto le macerie. A Sloviansk, nella regione di Donetsk, un bombardamento russo con bombe FAB-250 ha colpito un quartiere residenziale intorno alle 3.40, causando un morto e 10 feriti, quattro dei quali ricoverati in ospedale.