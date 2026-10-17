Trump su licenziamento Katie Zacharia: "Le ho detto di riconsiderare il suo incarico"

Katie Zacharia è stata licenziata dal suo ruolo di portavoce della Casa Bianca. Lo riferiscono diversi media Usa, tra cui New York Times e Cnn. L’incarico della Zacharia è durato appena cinque giorni. Poche ore prima Donald Trump aveva spiegato ai giornalisti di aver chiesto alla collaboratrice di riconsiderare il suo incarico. “Katie, ne hai davvero bisogno? Non credo che tu ne abbia bisogno“, ha riferito di averle detto. La neo portavoce è finita subito al centro delle polemiche dopo essere apparsa impacciata nel suo primo briefing con i giornalisti e per avere mentito riguardo alla propria qualifica di avvocato.