Sudamerica, le piogge di El Niño provocano gigantesche alluvioni: migliaia di evacuati

Le forti piogge associate a El Niño stanno provocando gravi alluvioni in Sudamerica, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Argentina, Paraguay e Uruguay. I fiumi Paraná, Uruguay e Iguazú, alimentati dalle precipitazioni torrenziali, sono esondati in diverse aree della regione. Il Paraguay è il Paese che ha registrato il maggior numero di evacuazioni: nella città di confine di Ayolas oltre 2.000 persone hanno abbandonato le proprie case e il Paraná ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quarant’anni, con la possibilità di ulteriori aumenti. L’emergenza ha coinvolto anche le Cascate di Iguazú, al confine tra Argentina e Brasile, dove le autorità hanno chiuso il sentiero che conduce alla Gola del Diavolo a causa dell’innalzamento delle acque. Alcuni altri percorsi, chiusi nei giorni precedenti, sono stati invece riaperti. Nel sud del Brasile, dove nascono i tre fiumi, le previsioni indicano precipitazioni superiori alla media fino a dicembre.