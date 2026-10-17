Sparatoria in scuola in Oregon: candele e commozione nella veglia in ricordo delle vittime a Bend

Sabato a Bend, nell’Oregon, si è tenuta una veglia a lume di candela per onorare i tre bambini e un’insegnante uccisi in una sparatoria alla scuola elementare Silver Rail. I partecipanti si sono riuniti con le candele in mano e molti di loro erano visibilmente commossi e in lacrime. La polizia ha riferito che nella sparatoria sono stati uccisi tre bambini, di 5, 8 e 11 anni, e l’insegnante venticinquenne Megan Lambert. Sono rimasti feriti anche un bambino di 7 anni e un’insegnante di 54 anni, Becky Drury. La polizia ha identificato l’autore della sparatoria come Griffin J. John II, 16 anni, ex alunno della scuola.