Regno Unito, le immagini dell'arresto del 19enne norvegese legato a una rete criminale connessa all'Iran

Il video mostra l’arresto di Johannes Kongsnes Natland, il 19enne norvegese condannato nel Regno Unito a 20 anni di carcere per aver pianificato un omicidio su commissione per conto di un’organizzazione criminale internazionale legata all’Iran. Il giovane era stato arrestato in un hotel di Huddersfield, nel nord dell’Inghilterra, due giorni dopo il suo arrivo, con due pistole e munizioni. Secondo l’accusa, aveva accettato di sparare a un bersaglio sconosciuto in cambio di 25mila euro. Natland, che al momento lavorava part-time in una pizzeria, sarebbe stato reclutato mentre giocava online dal Foxtrot Network, un gruppo criminale organizzato svedese che, secondo gli agenti antiterrorismo della Metropolitan Police di Londra, ha legami con il governo iraniano.

Il giovane ha ammesso di possedere le armi e le munizioni, ma ha sostenuto di non aver mai avuto intenzione di portare a termine il piano. Era stato riconosciuto colpevole a luglio di associazione a delinquere finalizzata all’omicidio. Secondo le ricostruzioni, il reclutamento sarebbe avvenuto tramite un diciassettenne soprannominato “Generalen”, condannato lo scorso anno in Norvegia a 14 anni di carcere per tentato concorso in omicidio. Altre tre persone sono state incriminate dalla polizia norvegese, ma i pubblici ministeri non hanno ancora deciso se procedere formalmente contro di loro.