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sabato 17 ottobre 2026

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La Francia messa a ferro e fuoco per il carovita

La Francia messa a ferro e fuoco per il carovita
Un manifestante regge un cartello con la foto del presidente francese Emmanuel Macron davanti a un ufficio turistico in fiamme, durante una manifestazione contro l’aumento del costo della vita e in solidarietà con le rivendicazioni degli studenti, a Lione, in Francia (Foto AP/Laurent Cipriani)
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Manifestanti si scontrano con la polizia durante una protesta contro l'aumento del costo della vita, unendosi alle rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Manifestanti si scontrano con la polizia durante una protesta contro l'aumento del costo della vita, unendosi alle rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Un'auto brucia a Place de la République durante una protesta contro l'aumento del costo della vita a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Manifestanti mettono a soqquadro un ufficio turistico durante una dimostrazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti a Lione, in Francia (Foto AP/Laurent Cipriani)
Manifestanti si scontrano con la polizia durante una dimostrazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Manifestanti si scontrano con la polizia durante una dimostrazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Manifestanti si scontrano con la polizia durante una dimostrazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Un agente di polizia reagisce durante una manifestazione contro l'aumento del costo della vita e le rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
La polizia ferma un manifestante durante una protesta contro l'aumento del costo della vita e le rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
I vigili del fuoco spengono un piccolo camion durante una manifestazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
I vigili del fuoco spengono un piccolo camion durante una manifestazione contro l'aumento del costo della vita e a sostegno delle rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Un manifestante si avvolge in una bandiera francese davanti all'ufficio turistico in fiamme, durante una protesta contro l'aumento del costo della vita e in solidarietà con le rivendicazioni degli studenti a Lione, in Francia (Foto AP/Laurent Cipriani)
Un'auto brucia in Place de la République durante una protesta contro l'aumento del costo della vita, che si unisce alle rivendicazioni degli studenti, a Parigi (Foto AP/Thibault Camus)

Fumogeni, macchine incendiate, vetrine distrutte. Sono 272 in Francia i fermi effettuati su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle proteste in corso durante la giornata di mobilitazione contro il carovita. A Parigi “la stragrande maggioranza delle persone manifesta senza scontri”, riferisce la prefettura di polizia di Parigi, che precisa anche come tuttavia “la maggior parte delle persone ostili rimane in Place de la République” e “le forze dell’ordine hanno fatto uso di idranti e gas lacrimogeni per tenerle a distanza. Diversi veicoli in fiamme sono stati spenti dai vigili del fuoco”. Ecco alcune delle immagini ‘simbolo’ di questa protesta.

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