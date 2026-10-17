La Francia messa a ferro e fuoco per il carovita

Fumogeni, macchine incendiate, vetrine distrutte. Sono 272 in Francia i fermi effettuati su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle proteste in corso durante la giornata di mobilitazione contro il carovita. A Parigi “la stragrande maggioranza delle persone manifesta senza scontri”, riferisce la prefettura di polizia di Parigi, che precisa anche come tuttavia “la maggior parte delle persone ostili rimane in Place de la République” e “le forze dell’ordine hanno fatto uso di idranti e gas lacrimogeni per tenerle a distanza. Diversi veicoli in fiamme sono stati spenti dai vigili del fuoco”. Ecco alcune delle immagini ‘simbolo’ di questa protesta.