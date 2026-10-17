La California brucia, ondata di incendi forestali alimentati dai forti venti

Diversi incendi boschivi stanno bruciando nella California meridionale, alimentati da un clima caldo e ventoso che ha costretto le aziende elettriche a interrompere la fornitura di energia elettrica a decine di migliaia di persone in tutto lo Stato. In particolare, ordini di evacuazione e allerte sono state emesse per un’ampia fascia delle montagne di Santa Monica per un incendio nell’area di Malibù, località costiera a ovest di Los Angeles. Le fiamme si sono estese fino a circa 81 ettari minacciando un centro di detenzione e riabilitazione minorile della contea di Los Angeles, che è stato evacuato nella notte locale di giovedì 15 ottobre. Ecco alcune immagini incredibili e i vigili del fuoco al lavoro.