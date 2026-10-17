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sabato 17 ottobre 2026

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La California brucia, ondata di incendi forestali alimentati dai forti venti

La California brucia, ondata di incendi forestali alimentati dai forti venti
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un’abitazione durante il “Norte Fire” a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
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I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
Un residente osserva un'abitazione prendere fuoco durante l'incendio "Norte" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Eugene Garcia)
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
Un tetto avvolto dalle fiamme durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha coinvolto un'abitazione durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Jae C. Hong)
I vigili del fuoco versano acqua sul tetto di una casa bruciata durante il "Norte Fire" a San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Denis Poroy)
Un vigile del fuoco sta in piedi sul tetto del suo automezzo mentre si prepara a lasciare il luogo dell'incendio "Norte" San Juan Capistrano, in California. (Foto AP/Denis Poroy)

Diversi incendi boschivi stanno bruciando nella California meridionale, alimentati da un clima caldo e ventoso che ha costretto le aziende elettriche a interrompere la fornitura di energia elettrica a decine di migliaia di persone in tutto lo Stato. In particolare, ordini di evacuazione e allerte sono state emesse per un’ampia fascia delle montagne di Santa Monica per un incendio nell’area di Malibù, località costiera a ovest di Los Angeles. Le fiamme si sono estese fino a circa 81 ettari minacciando un centro di detenzione e riabilitazione minorile della contea di Los Angeles, che è stato evacuato nella notte locale di giovedì 15 ottobre. Ecco alcune immagini incredibili e i vigili del fuoco al lavoro.

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