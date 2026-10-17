Cisgiordania: il racconto di Heide Levine, la giornalista aggredita dai coloni israeliani

Venerdì i coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi palestinesi in tutta la Cisgiordania occupata, appiccando il fuoco ad automobili e alberi e picchiando alcuni residenti e una giornalista americana, Heidi Levine, nell’ultima ondata di violenza volta a ostacolare la raccolta annuale delle olive in programma questo mese nel territorio. “Sono stato aggredita e, all’inizio, ne ho visti almeno 25, forse 50. Ero a terra e mi hanno presa a calci per circa 10 minuti mentre cercavo di aggrapparmi alle mie macchine fotografiche e alla mia borsa”, ha detto la reporter.