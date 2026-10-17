Centro de Confinamiento del Terrorismo, super-prigione di massima sicurezza situata a Tecoluca

La presidente costaricana Laura Fernández ha visitato il Centro di detenzione antiterrorismo di massima sicurezza (CECOT) di El Salvador venerdì 16 ottobre, durante il suo viaggio nel Paese. La visita giunge a pochi giorni dall’inaugurazione del mega-carcere costaricano, che emula il CECOT di El Salvador ed è diventato un simbolo della strategia di sicurezza del presidente salvadoregno Nayib Bukele. Il carcere costaricano può ospitare fino a 5.100 detenuti ed è stato costruito con l’assistenza tecnica di El Salvador.