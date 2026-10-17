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sabato 17 ottobre 2026

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Centro de Confinamiento del Terrorismo, super-prigione di massima sicurezza situata a Tecoluca

Centro de Confinamiento del Terrorismo, super-prigione di massima sicurezza situata a Tecoluca
Detenuti si trovano all’interno di una cella nel carcere noto come Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT) a Tecoluca, in El Salvador, in occasioneuna visita della presidente della Costa Rica, Laura Fernandez (Foto AP/Salvador Melendez)
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Detenuti si trovano all'interno di una cella nel carcere noto come Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT) a Tecoluca, in El Salvador, in occasioneuna visita della presidente della Costa Rica, Laura Fernandez (Foto AP/Salvador Melendez)
Detenuti si trovano all'interno di una cella nel carcere noto come Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT) a Tecoluca, in El Salvador, in occasioneuna visita della presidente della Costa Rica, Laura Fernandez (Foto AP/Salvador Melendez)
Detenuti si trovano all'interno di una cella nel carcere noto come Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT) a Tecoluca, in El Salvador, in occasioneuna visita della presidente della Costa Rica, Laura Fernandez (Foto AP/Salvador Melendez)
Detenuti si trovano all'interno di una cella nel carcere noto come Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT) a Tecoluca, in El Salvador, in occasioneuna visita della presidente della Costa Rica, Laura Fernandez (Foto AP/Salvador Melendez)

La presidente costaricana Laura Fernández ha visitato il Centro di detenzione antiterrorismo di massima sicurezza (CECOT) di El Salvador venerdì 16 ottobre, durante il suo viaggio nel Paese. La visita giunge a pochi giorni dall’inaugurazione del mega-carcere costaricano, che emula il CECOT di El Salvador ed è diventato un simbolo della strategia di sicurezza del presidente salvadoregno Nayib Bukele. Il carcere costaricano può ospitare fino a 5.100 detenuti ed è stato costruito con l’assistenza tecnica di El Salvador.

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