California, incendio a San Clemente: una villa avvolta dalle fiamme

Un incendio boschivo alimentato da forti raffiche di vento ha distrutto almeno sei abitazioni a San Clemente, nella California meridionale, costringendo migliaia di persone a evacuare. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, mentre i vigili del fuoco intervenivano sulle case avvolte dalle fiamme. Alcuni residenti hanno cercato di bagnare le proprie abitazioni prima di rispettare gli ordini di evacuazione. Due pompieri sono stati trasportati in ospedale per lesioni provocate dal calore.

Il rogo, chiamato “Norte”, è divampato nella città costiera e il vento lo ha spinto verso San Juan Capistrano. In entrambe le località sono stati allestiti centri di accoglienza per gli sfollati. Venerdì sera l’incendio interessava un’area inferiore a un miglio quadrato, ma le autorità non avevano ancora chiarito le cause dell’innesco. Si tratta di uno dei diversi roghi che hanno interessato la regione, investita dai venti caldi e secchi di Santa Ana, provenienti dall’entroterra.