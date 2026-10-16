Migranti, l’Italia proroga lo stop di Schengen con la Spagna per 7 giorni

A seguito di un confronto tra Roma e Madrid, l’Italia ha deciso di prorogare di sette giorni i controlli temporanei sui collegamenti con la Spagna, così da allinearli alla scadenza delle misure spagnole. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Nel corso della prossima settimana, viene riferito, i rispettivi ministri degli Interni lavoreranno per valutare insieme misure di cooperazione sostitutive.
Fonti Spagna, Roma e Madrid lavoreranno per eliminare i controlli
“Per quanto riguarda la dichiarazione inviata dall’Italia in merito alla proroga di una settimana dei controlli alle frontiere, possiamo confermare che i ministri dell’Interno lavoreranno effettivamente nel corso di questa settimana per giungere alla loro eliminazione”. Lo fanno sapere fonti della delegazione spagnola.