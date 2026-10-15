Ucraina, Zelensky: “Riprenderemo attacchi a raffinerie russe” – La diretta di oggi 15 ottobre

Kiev intende “riprendere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo stop è finito”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, che allo stesso tempo riporta che gli Stati Uniti avrebbero proposto ai Paesi europei di sbloccare alcuni asset russi. Il leader di Kiev si è recato mercoledì nel Regno Unito dove ha incontrato il premier Andy Burnham e il Re Carlo III, mentre oggi, giovedì 15 ottobre, è atteso a Bruxelles per intervenire al vertice dei leader dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea.

A good meeting with UK Prime Minister @AndyBurnham in London. We value our partnership and continue working together for security. I briefed Andy in detail on Russian attacks against our cities, our people, and critical infrastructure. Wave after wave of drone attacks throughout the day and night today. Russia launched 124 drones overnight alone, and another 145 during the day. And right now, there are still more than 40 “shaheds” in our skies. They attack energy infrastructure, logistics, and railways. We managed to shoot down a significant number of the drones, but some got through. In terms of scale, this is one of the largest attacks. It is clear that the Russians are trying to take advantage of the problems with Starlink in Ukraine, as our interceptor drones depend on this connection among other things. That is why it is especially important right now to strengthen our air defenses and provide Ukraine with everything it needs to protect lives. Today, a decision was made to accelerate deliveries of British-made air defense systems to Ukraine to counter jet-powered “shaheds.” And I am very grateful for this timely and much-needed assistance. I thank Andy, the people of the United Kingdom, the government, and His Majesty for their solidarity and support for our country during this brutal Russian war. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

Nel frattempo non si fermano gli attacchi: tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite a Kropyvnytskyi e altri due morti sono stati registrati nel distretto di Dnipro.