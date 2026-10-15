Ucraina, Zelensky: “Riprenderemo attacchi a raffinerie russe” – La diretta di oggi 15 ottobre

Kiev intende “riprendere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo stop è finito”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, che allo stesso tempo riporta che gli Stati Uniti avrebbero proposto ai Paesi europei di sbloccare alcuni asset russi. Il leader di Kiev si è recato mercoledì nel Regno Unito dove ha incontrato il premier Andy Burnham e il Re Carlo III, mentre oggi, giovedì 15 ottobre, è atteso a Bruxelles per intervenire al vertice dei leader dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea.
A good meeting with UK Prime Minister @AndyBurnham in London. We value our partnership and continue working together for security. I briefed Andy in detail on Russian attacks against our cities, our people, and critical infrastructure. Wave after wave of drone attacks throughout the day and night today. Russia launched 124 drones overnight alone, and another 145 during the day. And right now, there are still more than 40 “shaheds” in our skies. They attack energy infrastructure, logistics, and railways. We managed to shoot down a significant number of the drones, but some got through. In terms of scale, this is one of the largest attacks. It is clear that the Russians are trying to take advantage of the problems with Starlink in Ukraine, as our interceptor drones depend on this connection among other things. That is why it is especially important right now to strengthen our air defenses and provide Ukraine with everything it needs to protect lives. Today, a decision was made to accelerate deliveries of British-made air defense systems to Ukraine to counter jet-powered “shaheds.” And I am very grateful for this timely and much-needed assistance. I thank Andy, the people of the United Kingdom, the government, and His Majesty for their solidarity and support for our country during this brutal Russian war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
Nel frattempo non si fermano gli attacchi: tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite a Kropyvnytskyi e altri due morti sono stati registrati nel distretto di Dnipro.
Punti chiave
- Mosca: "Arrestato cittadino svedese, pianificava attentati"
- Kiev: "Da ieri sera abbattuti 536 droni russi dei 580 lanciati"
- Autorità russe: "A Ryazan rogo in raffineria petrolio per attacco droni"
- Autorità russe: "Chiusi asili e scuole a Ryazan per droni"
- Mosca: "Intercettati 166 droni Kiev nella notte"
- Musk: "È il momento che Zelensky se ne vada"
- Zelensky al Ft: "Riprenderemo attacchi a raffinerie russe"
- Due morti in attacchi russi nel distretto di Dnipro
- Ft: "Usa hanno proposto a paesi Ue sblocco alcuni asset russi"
- Tre morti e sei feriti in raid russi su Kropyvnytskyi
Il servizio di sicurezza interna russo, l’Fsb, ha riferito di aver arrestato un cittadino svedese che, secondo le accuse, avrebbe combattuto al fianco di Kiev e avrebbe attraversato illegalmente il confine. “Con la copertura di un presunto arruolamento nelle file delle Forze Armate russe, si stava recando nella Federazione Russa per compiere atti di sabotaggio e terrorismo contro strutture militari”, ha affermato l’Fsb, secondo quanto riporta la Tass. Il cittadino svedese è stato arrestato nel distretto di Sebezh, nella regione di Pskov.
Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno abbattuto 536 dei 580 droni con cui i russi hanno attaccato il Paese a partire dalla sera di ieri, 14 ottobre. Ne dà notizia Ukrinform. “A partire dalle ore 18:00 di mercoledì i russi hanno sferrato un attacco con due missili aerei guidati X-59 lanciati dalle acque del Mar Nero e 580 UAV d’attacco”, hanno riferito le forze di difesa. L’attacco aereo è stato contrastato dall’aviazione, dalle unità missilistiche antiaeree, dai reparti di guerra elettronica e dei sistemi senza pilota, nonché dalle squadre mobili di fuoco delle Forze di difesa ucraine.
Nella regione di Ryazan si è verificato un incendio all’interno di una raffineria di petrolio a causa di un attacco su larga scala con droni. Lo ha riferito il governatore della regione, Pavel Malkov, sull’app di messaggistica Max, secondo quanto riporta Tass. “Stanotte e questa mattina la nostra regione è stata oggetto di un attacco massiccio da parte di droni. Si è verificato un incendio all’interno di una raffineria di petrolio”, ha scritto, riferendo che “sono stati danneggiati anche un magazzino e alcuni veicoli all’interno di un altro stabilimento. Al momento non risultano feriti e si sta valutando l’entità dei danni materiali.
Il governatore della regione russa di Ryazan, Pavel Malkov, ha annunciato la chiusura, prevista per oggi, di alcune scuole e asili nido nel territorio a causa degli “attacchi con droni su larga scala”. Lo riporta Interfax. “Oggi, per motivi di sicurezza, vengono sospese le lezioni nelle scuole e negli asili dei distretti di Oktyabrsky e, in parte, di Sovetsky a Ryazan”, ha scritto il leader regionale sul suo canale dell’app di messaggistica Max. Per i genitori che non hanno nessuno a cui affidare i propri figli, nelle scuole e negli asili saranno attivate delle classi di emergenza, ha aggiunto Malkov, affermando che “la difesa dagli attacchi dei droni continua”.
L’esercito russo ha intercettato e distrutto 166 droni ucraini durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax. I droni sono stati neutralizzati sopra le regioni di Mosca, Belgorod e la Crimea, tra le altre.
“E quindi questo massacro continuerà…è il momento che Zelensky se ne vada”. Così su X Elon Musk, mentre è in corso la polemica sulla limitazione del servizio internet satellitare Starlink (di proprietà dello stesso Musk) in Ucraina, che favorisce le operazioni militare russe. Musk ha condiviso la sua posizione ripubblicando un’intervista allo stesso Zelensky dove il leader di Kiev esprimeva la sua volontà di proseguire il conflitto in corso fino alla sconfitta di Mosca.
Kiev intende “riprendere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo stop è finito”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, che arriva mentre l’indebolimento definito “pericoloso” del sistema internet satellitare Starlink facilita gli attacchi militari russi sul territorio ucraino.
Due persone sono morte a causa dell’incendio di un’abitazione privata nella località di Novooleksandrivka, dovuto a un attacco russo, nel distretto ucraino di Dnipro. Lo riporta il Kyiv Independent. Anche a Pavlohrad diverse case private hanno preso fuoco, e i soccorritori sono intervenuti sul posto. Le autorità stanno ancora valutando se ci siano ulteriori feriti o vittime.
Gli Stati Uniti hanno proposto che i paesi europei sblocchino alcuni asset russi – immobilizzati in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca – trasferendoli ad un veicolo gestito da Washington nel tentativo di rilanciare i colloqui di pace. Lo riporta il Financial Times, che cita quattro fonti vicine al dossier secondo cui l’idea sarebbe stata proposta durante i colloqui svoltisi la scorsa settimana a Miami tra i negoziatori statunitensi e funzionari di Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato.
Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite negli attacchi di droni russi su Kropyvnytskyi. Lo riporta Ukrinform. Tutta la regione di Kirovohrad è stata oggetto di un massiccio attacco da parte di Mosca, riporta sempre Ukrinform, sottolineando che gli obiettivi hanno incluso la logistica, i trasporti e alcuni siti industriali.