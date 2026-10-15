Pakistan, crolla il tetto di una scuola: morti almeno 27 bambini

Il tetto di una scuola privata è crollato nel nord-ovest del Pakistan, causando la morte di almeno 27 bambini e il ferimento di oltre 20 persone, ha riferito un funzionario dei servizi di emergenza. Molti sono rimasti intrappolati sotto le macerie a Peshawar, capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha detto Bilal Faizi, portavoce dei servizi di emergenza. Ha aggiunto che i soccorritori stanno rimuovendo i detriti per raggiungere le persone intrappolate. Tutti i bambini coinvolti, deceduti o feriti, hanno un’età pari o inferiore ai 13 anni.

A luglio, il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione a Lahore è crollato, causando la morte di quattro alunni. I crolli degli edifici sono frequenti in Pakistan, dove le norme edilizie vengono spesso applicate in modo poco rigoroso. Molte strutture sono costruite con materiali di qualità scadente e le norme di sicurezza vengono frequentemente ignorate per ridurre i costi.