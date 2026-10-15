La Casa Bianca replica a Meloni: “Con Putin grande accordo sul diesel”

Washington replica a Giorgia Meloni dopo che la premier, mercoledì in Parlamento, aveva definito “una scelta molto rischiosa” l’intesa sul diesel russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti in seguito a una telefonata con il leader del Cremlino Vladimir Putin.

“Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”, ha affermato a Repubblica Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca. “Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta, mentre il presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani”, ha aggiunto ancora al quotidiano.

Meloni: “Scelta di Trump è molto rischiosa”