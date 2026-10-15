Brasile: Senato approva riduzione settimana lavorativa, esultano i sostenitori di Lula

In Brasile il Senato ha approvato un emendamento costituzionale volto a ridurre la settimana lavorativa massima del Paese da 44 a 40 ore senza tagli salariali e a garantire due giorni di riposo senza riduzione della retribuzione.

L’iniziativa è sostenuta dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che spera che ciò rafforzi la sua posizione contro Flávio Bolsonaro nel ballottaggio presidenziale del 25 ottobre.

Lula dovrebbe firmare la legge sulla riduzione dell’orario di lavoro la prossima settimana, dopo che la misura è stata approvata dal Senato con una maggioranza schiacciante in due votazioni.