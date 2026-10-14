Ucraina, Kiev sotto attacco: almeno 3 morti e 20 feriti – La diretta

Non accennano a fermarsi gli attacchi russi contro l’Ucraina. Almeno tre persone sono morte nel raid lanciato su Kiev nella serata di martedì. Mosca, secondo le autorità ucraine, ha utilizzato missili balistici e ha colpito infrastrutture energetiche. Sempre ieri Volodymyr Zelensky ha riferito che le forze russe hanno preso di mira una centrale termoelettrica della Capitale e che i servizi di intelligence degli alleati non hanno avvertito dell’arrivo dell’offensiva. “Ancora una volta, nessun preavviso da parte dei nostri partner. L’obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche, in particolare la centrale termica CHPP-4. Purtroppo, è stata colpita”, ha fatto sapere il presidente ucraino.
Punti chiave
Il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha riferito che nella notte tra ieri e oggi, sono stati lanciati 493 droni verso l’area della capitale, e 180 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città. Lo riporta l’agenzia russa Interfax.
Tre persone sono morte e oltre venti sono rimaste ferite a seguito dell’attacco russo sferrato su Kiev nella serata di ieri. Ne dà notizia Ukrinform che cita il sindaco Vitali Klitschko e l’Amministrazione Militare Regionale di Kiev. Mosca, secondo le autorità ucraine, ha utilizzato missili balistici e ha colpito infrastrutture energetiche. Tra i feriti risulta anche un bambino di 8 anni.