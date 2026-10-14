Ucraina, Kiev sotto attacco: almeno 3 morti e 20 feriti – La diretta

Non accennano a fermarsi gli attacchi russi contro l’Ucraina. Almeno tre persone sono morte nel raid lanciato su Kiev nella serata di martedì. Mosca, secondo le autorità ucraine, ha utilizzato missili balistici e ha colpito infrastrutture energetiche. Sempre ieri Volodymyr Zelensky ha riferito che le forze russe hanno preso di mira una centrale termoelettrica della Capitale e che i servizi di intelligence degli alleati non hanno avvertito dell’arrivo dell’offensiva. “Ancora una volta, nessun preavviso da parte dei nostri partner. L’obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche, in particolare la centrale termica CHPP-4. Purtroppo, è stata colpita”, ha fatto sapere il presidente ucraino.