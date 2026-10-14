Ucraina, attacco con droni russi su Khmelnytskyi: in fiamme stazione di servizio

Un attacco con droni russi avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì ha ferito due persone e provocato incendi in attività commerciali e abitazioni nella città di Khmelnytskyi, in Ucraina. Lo hanno riferito mercoledì i funzionari dei servizi di emergenza.

I detriti caduti hanno dato fuoco a una stazione di servizio, causando ferite lievi a due persone. In fiamme anche due immobili residenziali.