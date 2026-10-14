Spagna, Felipe VI a Ceuta: "Parte inalienabile della realtà politica nazionale"

Re Felipe VI di Spagna ha lanciato un messaggio di fermo sostegno a Ceuta, ribadendone l’appartenenza a pieno titolo alla Spagna, in occasione della visita sua e della moglie, giunta in un contesto di crisi migratoria protratta che ha messo a dura prova le relazioni con il Marocco. La sua visita, insieme alla regina Letizia, è avvenuta mentre la città, che conta 84mila abitanti, è ancora alle prese con l’afflusso massiccio di migranti provenienti dal Marocco avvenuto a luglio, che ha coinvolto un numero quasi pari a quello dei residenti. L’afflusso ha causato la morte di almeno 140 migranti e ha sconvolto la città affacciata sulla costa mediterranea. “Ritengo sia importante ribadire qui, forte e chiaro, anche se forse non è necessario, qualcosa di ovvio: Ceuta e Melilla sono parte inalienabile della realtà politica nazionale che è la Spagna”, ha detto il monarca.