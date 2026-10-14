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mercoledì 14 ottobre 2026

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Proteste degli studenti in Albania, a Tirana scontri con la polizia e roghi nelle strade

Proteste degli studenti in Albania, a Tirana scontri con la polizia e roghi nelle strade
Alcuni manifestanti hanno dato fuoco a una barricata durante gli scontri nei pressi del Ministero dell’Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
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Un agente della polizia antisommossa ferma un manifestante ferito durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania - l’uomo stava partecipando a una manifestazione organizzata dal movimento di protesta "Flamingo" per chiedere le dimissioni del Primo Ministro Edi Rama (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un agente della polizia antisommossa tenta di fermare un manifestante incappucciato durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania, martedì 13 ottobre 2026 (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un agente della polizia antisommossa tenta di fermare un manifestante incappucciato durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania, martedì 13 ottobre 2026 (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante calcia un candelotto di gas durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Manifestanti incappucciati tentano di forzare un cancello del Ministero dell'Istruzione, mentre su una parete campeggia la scritta in albanese "Dimissioni", durante gli scontri avvenuti a Tirana (Albania) (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante lancia una sedia contro gli idranti della polizia durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Agenti della polizia antisommossa fermano un manifestante durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante trasporta un cartello stradale durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Agenti di polizia si riparano dietro i propri scudi durante gli scontri nei pressi del Ministero dell'Istruzione a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Le proteste degli studenti in Albania sono sfociate in scontri violenti nella notte tra martedì e mercoledì, con i manifestanti che hanno fracassato le vetrine dei negozi e dato vita a disordini, mentre la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla.
Gli studenti si sono uniti a un movimento antigovernativo noto come “Flamingo”, che chiede le dimissioni del primo ministro Edi Rama a seguito delle accuse di corruzione diffusa. Nella giornata di martedì scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati anche nei pressi del ministero dell’Istruzione a Tirana. La polizia ha riferito che 23 persone sono state arrestate, mentre sei agenti e un giornalista sono rimasti feriti.

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