Proteste degli studenti in Albania, a Tirana scontri con la polizia e roghi nelle strade

Le proteste degli studenti in Albania sono sfociate in scontri violenti nella notte tra martedì e mercoledì, con i manifestanti che hanno fracassato le vetrine dei negozi e dato vita a disordini, mentre la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Gli studenti si sono uniti a un movimento antigovernativo noto come “Flamingo”, che chiede le dimissioni del primo ministro Edi Rama a seguito delle accuse di corruzione diffusa. Nella giornata di martedì scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati anche nei pressi del ministero dell’Istruzione a Tirana. La polizia ha riferito che 23 persone sono state arrestate, mentre sei agenti e un giornalista sono rimasti feriti.