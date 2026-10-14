Iran, Moody’s: “La guerra è costata 2.000 dollari a ogni famiglia americana”

La guerra in Iran, fin qui, è costata quasi 2.000 dollari a ogni famiglia statunitense. A dirlo è Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, su X. “Quasi 2.000 dollari. Secondo i miei calcoli, questo è quanto è costata la guerra in Iran alla famiglia americana media da quando è iniziata, quasi otto mesi fa. A livello nazionale, il totale ammonta a 265 miliardi di dollari”, ha affermato.

“L’aumento dei prezzi dell’energia è il fattore che incide maggiormente sui costi. Un gallone di benzina normale costa 4,37 dollari, in aumento rispetto ai poco meno di 3 dollari di prima della guerra. Il gasolio supera i 6 dollari e il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Con l’avvicinarsi dell’inverno, anche il prezzo molto più alto del combustibile per il riscaldamento domestico contribuisce ad aumentare i costi”.

Nearly $2,000. By my calculation, that is what the Iran war has cost the average American household since the war began nearly eight months ago. Nationwide, that adds up to $265 billion. https://t.co/fN2hGiHR6t — Mark Zandi (@Markzandi) October 12, 2026

Trump minaccia altre azioni militari contro l’Iran

Ma nonostante l’alto prezzo da pagare, Donald Trump torna comunque a minacciare Teheran. “Aspettate e vedrete cosa faremo all’Iran. Li colperemo duramente”, “ne abbiamo abbastanza”, ha detto il leader repubblicano durante un comizio elettorale a Wasilla, in Alaska, come riportano i media internazionali.