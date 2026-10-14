Indonesia, il Consiglio Ulema contro i concerti di Bocelli: “Sostiene Israele”

Il Mui è il più alto e influente organismo nazionale di studiosi islamici

Il Consiglio degli Ulema indonesiani (Mui), il più alto e influente organismo nazionale di studiosi islamici del Paese, ha chiesto l’annullamento dei due concerti di Andrea Bocelli in programma in Indonesia. Nel mirino dell’organizzazione c’è il sostegno espresso in passato dal tenore italiano a Israele, tra cui la partecipazione a una raccolta fondi a favore delle Forze di difesa israeliane e un concerto a Tel Aviv. Secondo il Mui, dare spazio all’artista sarebbe in contrasto con i valori dell’Indonesia e con le indicazioni religiose dell’organismo. Al momento, né Bocelli né gli organizzatori degli eventi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in risposta alle obiezioni.

Le esibizioni contestate dal Consiglio degli Ulema sono due. La prima è prevista per il 31 ottobre al tempio di Borobudur, patrimonio mondiale dell’Unesco, nella città di Magelang, nella provincia di Giava Centrale. La seconda dovrebbe tenersi il 3 novembre nella capitale Giacarta.

Manifestazione pro-palestinese a Giacarta (Kyodo via AP Images)

I due episodi per cui Bocelli è sotto attacco

Alla base dell’opposizione del Mui ci sono due episodi citati dall’organismo religioso: la partecipazione di Bocelli, nel 2010 a Los Angeles, a una raccolta fondi organizzata a favore delle Forze di difesa israeliane e un concerto tenuto dal tenore a Tel Aviv nel 2022. In una nota, il Consiglio degli Ulema ha espresso la propria contrarietà alla possibilità di ospitare l’artista, collegando il suo passato sostegno a Israele alle conseguenze del conflitto nella Striscia di Gaza. “Una figura che ha finanziato o sostenuto azioni militari collegate ad abusi umanitari a Gaza” non dovrebbe ricevere spazio, ha affermato il Mui, secondo cui una simile scelta sarebbe “in contrasto con i valori della nazione indonesiana e con le indicazioni religiose del Mui”.

La vicenda si inserisce in un contesto nazionale nel quale il sostegno alla causa palestinese è ampiamente diffuso. L’Indonesia è il Paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo e il suo governo appoggia da tempo la creazione di uno Stato palestinese indipendente.