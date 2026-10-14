Cuba, facciata Cattedrale L'Avana si illumina nella notte come simbolo di speranza

Inaugurata martedì sera a L’Avana Vecchia, a Cuba, una grande vetrata illuminata sulla Cattedrale durante, tra l’altro, una delle frequenti interruzioni di corrente di questa stagione. La vetrata illuminata viene vista come simbolo di speranza per l’Isola. Il lavoro dell’artista cubano Aluan Argüelles intitolato “Madonna Luminosa” è stato installato temporaneamente visto il processo di restauro dell’oculo situato a quasi tre metri sopra la porta principale della chiesa del XVIII secolo. Cuba sta affrontando una grave crisi economica e sociale a seguito del blocco energetico e finanziario imposto dagli Stati Uniti a gennaio, che sta spingendo l’isola verso un cambiamento del proprio modello economico e ha aggravato una crisi quinquennale che ha lasciato il Paese semiparalizzato, con ripercussioni su tutti i settori.