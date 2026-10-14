Arabia Saudita, Houthi rivendicano attacchi contro aeroporto Riad e Aramco

Gli Houthi hanno rivendicato gli attacchi in Arabia Saudita contro gli impianti dell’Aramco a Dhahran, l’Aeroporto Internazionale King Khalid e la raffineria Aramco a Riad. “L’operazione ha coinvolto un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni”, ha affermato il gruppo ribelle in un comunicato, affermando che gli attacchi sono stati una “risposta alla brutale aggressione saudita contro la capitale Sana’a”. I ribelli hanno avvertito che “le loro operazioni contro il territorio saudita proseguiranno nei prossimi giorni, colpendo gli aeroporti e gli impianti petroliferi”.