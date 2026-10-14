Arabia Saudita: detriti di missili Houthi cadono su Riyad, 4 feriti

La Protezione Civile dell’Arabia Saudita ha dichiarato che i detriti di due missili balistici Houthi intercettati sono caduti su zone residenziali a Riyadh, ferendo quattro persone e danneggiando alcune abitazioni.

I detriti caduti hanno ferito due donne, un uomo e un bambino e causato danni materiali limitati a 15 edifici residenziali, ha dichiarato la Protezione Civile in un comunicato.

I missili sono stati lanciati dai ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, prima di essere intercettati e distrutti sopra la capitale, secondo quanto riportato nel comunicato.