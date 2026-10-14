Albania, tensioni a protesta studenti a Tirana: scontri con la polizia

Le proteste studentesche a Tirana, in Albania, sono sfociate in scontri violenti nella notte tra martedì e mercoledì, con i manifestanti che hanno fracassato le vetrine dei negozi e dato vita a disordini, mentre la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Gli studenti si sono uniti a un movimento antigovernativo noto come «Flamingo», che chiede le dimissioni del primo ministro Edi Rama a seguito delle accuse di corruzione diffusa.

La polizia ha riferito che 23 persone sono state arrestate, mentre sei agenti e un giornalista sono rimasti feriti.