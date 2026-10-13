Yemen, l’Arabia Saudita avverte i civili: "Evacuate Sana'a"

Raro avviso di evacuazione per i civili di Sana’a, capitale dello Yemen controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha chiesto alla popolazione di allontanarsi dalla sede della compagnia petrolifera yemenita e dalle aree di stoccaggio circostanti, nella zona occidentale di al-Subaha, in vista di un potenziale attacco. La comunicazione, diffusa martedì dal portavoce militare saudita Turki al-Maliki, è stata motivata con l’esigenza di proteggere i residenti.

L’area interessata si trova su una collina che domina la capitale e non è densamente popolata, ma nelle vicinanze è presente una stazione di servizio frequentata dalla popolazione. La minaccia ha provocato la reazione degli Houthi: il loro portavoce militare, Yahya Saree, ha avvertito che qualsiasi attacco contro Sana’a sarà seguito da una risposta “dura e dolorosa” contro Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita.