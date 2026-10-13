Yemen, gli Houthi denunciano raid sauditi su siti petroliferi a Sana’a

La tv Al-Masirah legata agli Houthi ha riferito che la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha effettuato attacchi aerei contro impianti petroliferi a ovest di Sanaa, capitale dello Yemen. L’emittente non ha fornito prove a sostegno dell’affermazione. La notizia è arrivata poco dopo un avvertimento del portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, che ha esortato i residenti della zona a lasciare l’area per la propria sicurezza. Testimoni presenti in città hanno riferito di aver udito delle esplosioni a Sanaa. Al momento non è chiaro quali obiettivi siano stati colpiti.

Riad aveva avvertito i residenti di evacuare

La coalizione a guida saudita in precedenza martedì aveva chiesto ai residenti di Sana’a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi, di evacuare l’area circostante un impianto della compagnia petrolifera statale e i vicini depositi, in vista di alcune “operazioni”. In una dichiarazione il portavoce della coalizione, il generale Turki al-Maliki, aveva affermato che la misura è stata adottata per la sicurezza dei residenti. L’area interessata dall’evacuazione si trova su una collina nella zona occidentale di Sana’a, in posizione dominante sulla capitale. Il portavoce militare degli Houthi, il generale Yahya Saree, aveva dichiarato in un breve comunicato che, qualora Sana’a dovesse essere presa di mira, la risposta contro la capitale saudita sarebbe “dura e dolorosa”.

Ministro Esteri Egitto a omologo Iran: “Fermare gli attacchi Houthi”

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha chiesto l’immediata cessazione degli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita. Nel corso di un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, Abdelatty ha affermato che “non vi è alcuna giustificazione per tali attacchi, che risultano inaccettabili”. Secondo quanto riferito dalla parte egiziana in merito alla conversazione, Abdelatty ha chiesto di dare priorità alla diplomazia e a trovare una soluzione politica al conflitto tra Iran e Stati Uniti, al fine di scongiurare “un’ulteriore escalation e instabilità” nella regione.