Usa, incidente su ottovolante in Georgia: un morto e diversi feriti

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto su un ottovolante del parco Six Flags, poco a nord di Atlanta, in Georgia. Le autorità non hanno confermato le cause del decesso né le ragioni per cui le altre persone sono rimaste ferite. Le emittenti televisive locali hanno mostrato un video dell’evacuazione dei passeggeri dalla montagna russa “Goliath”. L’attrazione, inaugurata nel 2006, raggiunge una velocità massima di circa 113 km/h e un’altezza di 61 metri.