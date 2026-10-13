Usa, in California si sfidano i coltivatori di zucche giganti

Almeno 30 coltivatori di zucche giganti si sono iscritte al 53° Campionato mondiale di pesatura delle zucche a Half Moon Bay, a sud di San Francisco. Il vincitore del concorso è stato il quattro volte campione Travis Gienger, un insegnante di orticoltura del Minnesota. Gienger, che quest’anno ha dovuto affrontare temperature scese sotto lo zero, ha coltivato una zucca da 1.084 kg. Il primato mondiale è stato stabilito da Ian Paton, di Lymington, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, con una zucca gigante del peso di 1.296 kg.