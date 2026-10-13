Russia, il comandante NATO Grynkewich: “In caso di attacco pronti a combattere anche stasera”

Il comandante militare supremo della NATO ha affermato che l’alleanza è “pronta a combattere stasera” in caso di attacco, mentre i funzionari europei avvertono che la Russia potrebbe mettere alla prova le difese della NATO con un aumento degli attacchi segreti o con un’incursione militare limitata. Se la Russia decidesse di attaccare la NATO, l’alleanza risponderà utilizzando sensori, sistemi autonomi e la forza militare per fermare qualsiasi assalto, ha dichiarato lunedì a Varsavia il comandante supremo delle forze alleate della NATO, il generale statunitense Alexus Grynkewich.

Grynkewich è intervenuto al Forum sulla sicurezza di Varsavia per illustrare quella che ha definito la “Teoria della vittoria” della NATO. Il comandante della NATO ha affermato di non credere che un conflitto sia imminente o inevitabile e che il modo più efficace per preservare la pace sia prepararsi alla guerra e mantenere aperti i canali di comunicazione per “risolvere i malintesi”.