Rio Grande, le foto del dispiegamento di truppe Usa al confine con il Messico

L’Esercito Usa ha invitato i giornalisti nella valle del Rio Grande mentre, nel corso di questo mese, sta schierando centinaia di soldati in più nella regione, riassegnando alcuni delle migliaia di militari già in servizio lungo i 2.000 miglia di confine con il Messico. Funzionari statunitensi hanno indicato che l’aumento delle truppe è una risposta ai segnali di una maggiore attività dei cartelli della droga ed è stato accompagnato da una maggiore cooperazione da parte dell’Esercito messicano. Ecco alcune immagini.