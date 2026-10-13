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martedì 13 ottobre 2026

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Rio Grande, le foto del dispiegamento di truppe Usa al confine con il Messico

Rio Grande, le foto del dispiegamento di truppe Usa al confine con il Messico
Un’imbarcazione della Guardia Costiera statunitense e una della Border Patrol (a sinistra) navigano lungo il Rio Grande, al confine tra Stati Uniti e Messico, a McAllen, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
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Personale della Guardia Costiera statunitense sorveglia la zona durante una pattuglia lungo il Rio Grande, al confine tra Stati Uniti e Messico, a McAllen, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Personale dell'esercito statunitense sorveglia il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Alcuni soldati sbarcano da un elicottero dell'esercito statunitense su un'isola lungo il Rio Grande a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Una barriera di boe galleggia sul Rio Grande, vicino a un punto in cui il personale dell'esercito statunitense sorveglia il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Personale dell'esercito statunitense sorveglia il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Una barriera di boe galleggia sul Rio Grande, vicino a un punto in cui il personale dell'esercito statunitense sorveglia il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Una barriera di boe galleggia sul Rio Grande, vicino a un punto in cui il personale dell'esercito statunitense sorveglia il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Alcune persone pescano nel Rio Grande, vicino a una barriera di confine tra Stati Uniti e Messico a McAllen, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Un airboat della U.S. Border Patrol trasporta personale dell'esercito lungo il Rio Grande mentre sorvegliano il confine tra Stati Uniti e Messico a Roma, in Texas (Foto AP/Eric Gay)

L’Esercito Usa ha invitato i giornalisti nella valle del Rio Grande mentre, nel corso di questo mese, sta schierando centinaia di soldati in più nella regione, riassegnando alcuni delle migliaia di militari già in servizio lungo i 2.000 miglia di confine con il Messico. Funzionari statunitensi hanno indicato che l’aumento delle truppe è una risposta ai segnali di una maggiore attività dei cartelli della droga ed è stato accompagnato da una maggiore cooperazione da parte dell’Esercito messicano. Ecco alcune immagini.

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