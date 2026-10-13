Omicidio Tupac Shakur, Duane “Keffe D” Davis condannato a 40 anni di carcere

È stato condannato a una pena detentiva compresa fra 40 anni di carcere e l’ergastolo negli Stati Uniti Duane “Keffe D” Davis, l’uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’icona del rap Tupac Shakur, colpito durante una sparatoria da un’auto in corsa nei pressi della Strip di Las Vegas nel settembre del 1996. Morì pochi giorni dopo all’età di 25 anni, mentre la sua popolarità era al culmine.

Il caso riaperto dopo le dichiarazioni di Davis

Il caso è rimasto irrisolto per decenni ed è stato riaperto dopo che Davis iniziò a vantarsene a in interviste e in un libro di memorie, rivelando tutto sul suo ruolo nella sparatoria. In seguito ha negato di avervi preso parte. Davis, 63 anni, è l’unica persona mai incriminata per la morte di Shakur. Data la sua età, Davis trascorrerà probabilmente il resto della sua vita in carcere.

Tupac Shakur (AP Photo/Frank Wiese, File)

Ex capo della gang South Side Compton Crips, David ha fissato con sguardo assente la giudice Carli Kierny mentre lei infliggeva una pena che, anche tenendo conto del tempo già scontato, non gli consentirà di ottenere la libertà condizionale prima di aver compiuto almeno 100 anni. “Non si può strappare un uomo alla sua famiglia, non si può togliergli la vita stessa, tutto il suo futuro, e poi andarsene semplicemente via, specialmente quando quell’uomo è Tupac Shakur”, ha detto la giudice Kierny. “Il mondo non ha mai dimenticato lui e la sua morte, e nemmeno Las Vegas”, ha aggiunto. L’avvocato del condannato ha annunciato che presentrà ricorso.