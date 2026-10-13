Nessy Guerra, il video appello sui social: “Negato permesso per visita medica, sono 3 mesi che non esco di casa”

“Sono tre mesi e mezzo che non posso uscire di casa, che non vedo la luce del sole e che non posso portare la mia bambina a fare una passeggiata per un reato che non ho mai commesso”. È l’appello lanciato sui social da Nessy Guerra, italiana originaria di Sanremo agli arresti domiciliari in Egitto, che chiede al ministro degli Esteri Antonio Tajani e ai portavoce della Farnesina di fare chiarezza sulle restrizioni alla sua libertà, dopo la conferma in appello, nell’aprile 2026, della condanna a sei mesi di carcere per presunto adulterio, in seguito alla denuncia dell’ex marito. Nel messaggio video, Guerra denuncia di non riuscire a comprendere su quale base giuridica le venga impedito di uscire dall’abitazione. “Ho saputo da un membro dell’ambasciata che io non sto scontando la detenzione domiciliare, quindi questi mesi che io ho passato chiusa in casa senza poter uscire non verranno detratti dalla condanna a sei mesi di carcere che ho subito. Ma quindi quale sarebbe il motivo per cui io non posso uscire di casa?”.

La donna riferisce inoltre che il 7 luglio aveva chiesto un’autorizzazione per sottoporsi a una visita medica, senza ottenere il permesso. “Ma per quale motivo mi viene negato anche il diritto elementare di poter fare una visita medica?”, domanda, spiegando che il forte stress accumulato durante una vicenda che, afferma, si trascina da anni sta avendo ripercussioni sulla sua salute. “Vorrei sapere inoltre su quali basi giuridiche si fonda questa limitazione. La salute personale e la libertà non sono opinabili e quindi io vi chiedo qui pubblicamente davanti a tutti, per favore dateci delle risposte perché ho bisogno di sapere che cosa sta succedendo della nostra vita. Attendiamo risposte”, conclude Guerra, rivolgendosi alle autorità italiane e chiedendo un loro intervento.

Tajani: “Nessy Guerra è seguita da ambasciata e consolato in tutti i modi”

“È seguita dalla nostra ambasciata e dal nostro consolato in tutti i modi possibili e immaginabili”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando prima di lasciare la Camera, in merito all’appello lanciato sui social da Nessy Guerra.