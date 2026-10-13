Marina Francia abborda nave della flotta fantasma russa nell'Oceano indiano

La Marina francese ha abbordato una nave della flotta fantasma russa a sud dell’isola della Reunion, nell’Oceano indiano. “La Francia è determinata a combattere la flotta fantasma in ogni parte del mondo. Questa mattina (lunedì ndr), a oltre 450 miglia nautiche a sud della Reunion, la nostra Marina militare ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di navigare sotto bandiera di comodo e coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti”, ha scritto il presidente francese Macron in un post su X. “Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito, ovunque esso avvenga”, ha aggiunto.