L’Indonesia riporta in mare 20 tartarughe verdi dopo un blitz contro il traffico illegale a Bali

Venti tartarughe verdi, specie protetta in Indonesia, sono state restituite al mare al largo dell’isola di Serangan, nella zona meridionale di Bali, conosciuta anche come ‘Isola delle Tartarughe’. Gli animali erano stati recuperati dalle autorità dopo essere stati trovati a bordo di un’imbarcazione incustodita, presumibilmente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica durante la fuga da un blitz della polizia. Per due tartarughe, che presentano problemi di salute, sarà necessario completare le cure prima di procedere con la liberazione. In Indonesia, la tutela delle specie di tartarughe marine è garantita da leggi sulla conservazione e sulla pesca in vigore dal 1990.