Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 13 ottobre 2026

Ultima ora

L’Indonesia riporta in mare 20 tartarughe verdi dopo un blitz contro il traffico illegale a Bali

L’Indonesia riporta in mare 20 tartarughe verdi dopo un blitz contro il traffico illegale a Bali
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un’imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Agenti di polizia rilasciano in mare delle tartarughe verdi presso la spiaggia di Serangan, dopo che gli animali erano stati ritrovati e sequestrati a bordo di un'imbarcazione vuota, apparentemente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga durante un blitz della polizia; isola di Bali, Indonesia (Foto AP/Firdia Lisnawati)

Venti tartarughe verdi, specie protetta in Indonesia, sono state restituite al mare al largo dell’isola di Serangan, nella zona meridionale di Bali, conosciuta anche come ‘Isola delle Tartarughe’. Gli animali erano stati recuperati dalle autorità dopo essere stati trovati a bordo di un’imbarcazione incustodita, presumibilmente abbandonata da trafficanti di fauna selvatica durante la fuga da un blitz della polizia. Per due tartarughe, che presentano problemi di salute, sarà necessario completare le cure prima di procedere con la liberazione. In Indonesia, la tutela delle specie di tartarughe marine è garantita da leggi sulla conservazione e sulla pesca in vigore dal 1990.

© Riproduzione Riservata