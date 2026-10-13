Greta Thunberg a Parigi con gli studenti in protesta: "Sono qui per sostenere chi vuole proteggere diritti fondamentali"

(LaPresse) – L’attivista svedese per il clima e la giustizia sociale Greta Thunberg si è unita agli studenti di una scuola superiore nella periferia parigina di Saint-Denis, mentre la Francia è alle prese con un’altra giornata di manifestazioni e scioperi a livello nazionale contro il sistema scolastico: ragazzi e ragazze lamentano la carenza cronica di insegnanti, le aule sovraffollate e le strutture scolastiche fatiscenti. “Sono venuta qui per sostenere gli studenti che protestano per proteggere i loro diritti fondamentali”, ha dichiarato Thunberg. Le manifestazioni sono iniziate il mese scorso in una scuola superiore di Créteil, a sud-est di Parigi. Da lì, scioperi, blocchi e manifestazioni si sono diffusi in altre periferie parigine e poi in tutta la Francia, anche nelle città più piccole. Centinaia di scuole hanno dovuto chiudere a causa di danni o aggressioni al personale. “Credo che tutti noi abbiamo il dovere di alzarci e di essere solidali con queste lotte, ovunque si svolgano”, ha detto l’attivista.