Francia, continua la protesta degli studenti: 147 feriti tra il personale scolastico

Non si fermano le proteste degli studenti in Francia. Migliaia di ragazzi e ragazze sono scesi in piazza per la prima volta a metà settembre, a Créteil, per denunciare il degrado del sistema scolastico pubblico, il carovita e le disuguaglianze nell’accesso all’università. Da allora la tensione è cresciuta fino a sfociare in barricate, cassonetti incendiati, e soprattutto scontri che hanno coinvolto anche il personale scolastico.

I numeri del personale scolastico aggredito durante le proteste

Il ministero dell’Istruzione francese ha riferito che dall’inizio delle proteste studentesche nel Paese sono stati feriti 147 membri del personale scolastico. Venti, tra cui cinque presidi, sono stati feriti nella sola giornata di ieri, come riportato dall’emittente francese BfmTv.

Gli studenti chiedono al governo francese risposte concrete e interventi capaci di contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni in cui studiano e si preparano a entrare nel mondo del lavoro. Il ministro dell’Istruzione francese, Édouard Geffray, si è recentemente rivolto agli studenti delle scuole superiori e ha affermato che la Francia ha subito “atti di indicibile violenza” nell’ambito di un movimento studentesco che ha colpito le istituzioni scolastiche. “A mio avviso, avremo bisogno di tempo per valutare oggettivamente la situazione nel modo più lucido possibile e poi assicurarci di poter lavorare collettivamente”, ha detto il ministro.

Greta Thunberg: “Sono orgogliosa della gioventù francese”

Anche l’attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando in Francia alle proteste degli studenti in quello che è stato chiamato il ‘Quinto Atto della mobilitazione’, che va avanti da tre settimane. Thunberg è arrivata davanti al liceo Paul-Éluard di Saint-Denis, e, parlando con i media locali, si è detta “estremamente orgogliosa” della gioventù francese. “Se viviamo in una società che trascura i giovani, che rappresentano il futuro, questo è uno dei segnali più evidenti di una società che ha gettato la spugna. Di conseguenza, è giunto il momento che i giovani si ribellino e rivendichino i propri diritti”, ha detto l’attivista al fianco degli studenti secondo quanto riportato da BfmTv.

https://www.lapresse.it/esteri/2026/10/13/greta-thunberg-a-parigi-con-gli-studenti-in-protesta-sono-qui-per-sostenere-chi-vuole-proteggere-diritti-fondamentali/

Thunberg ha aggiunto di essere arrivata in Francia proprio “per sostenere gli studenti che protestano per proteggere i loro diritti fondamentali”. “Credo che tutti noi abbiamo il dovere di alzarci e di essere solidali con queste lotte, ovunque si svolgano”, ha dichiarato.