Corea del Sud: attacco con coltello in centro commerciale, almeno 8 feriti

(LaPresse/AP) – Un uomo ha accoltellato almeno otto persone in un centro commerciale della città sudcoreana di Incheon. Lo hanno reso noto le autorità di polizia e i vigili del fuoco. La polizia del distretto di Namdong, a Incheon, ha fermato un sospettato di 59 anni che, secondo quanto riferito, ha aggredito i clienti mentre si muoveva all’interno del centro commerciale, prima di essere bloccato da alcune persone presenti. Non è chiaro il motivo dell’aggressione. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, tra loro c’è una donna ventenne, sottoposta a intervento chirurgico dopo essere arrivata in arresto cardiaco, hanno riferito i vigili del fuoco di Incheon.