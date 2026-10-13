California, onde gigantesche devastano la costa: distrutta una storica passerella a Long Beach

Onde insolitamente alte, provocate dal ciclone post-tropicale Rachel, si sono abbattute sulla California meridionale, danneggiando una storica passerella in legno e infrangendosi contro le abitazioni costiere di Long Beach. La passerella centenaria, situata sulla penisola di Long Beach, è stata completamente distrutta dalla forza delle onde, suscitando forte preoccupazione tra i residenti della zona. Per proteggere le abitazioni dalla mareggiata, la città ha disposto decine di sacchi di sabbia, del peso di circa 1.360 chilogrammi ciascuno, lungo la penisola.

Rachel si è successivamente dissipata nei pressi di Las Vegas, dove domenica sono caduti circa 2,5 centimetri di pioggia. Le precipitazioni hanno allagato le strade e provocato inondazioni in diverse aree della città. Nel frattempo, i resti dell’uragano Isaias hanno portato piogge intense e un elevato rischio di alluvioni in alcune zone degli Appalachi centrali e della regione del Medio Atlantico. La tempesta, approdata in Florida come uragano di categoria 2, è stata associata ad almeno quattro vittime. Nella Carolina del Nord, l’esondazione dei fiumi ha reso necessari interventi di soccorso in acqua. In Florida, i venti di intensità uraganica hanno provocato danni ingenti, colpendo anche diversi edifici e lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità.