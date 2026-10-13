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martedì 13 ottobre 2026

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Bulgaria, due navi attaccate da droni nel Mar Nero. Il premier Radev: “Inaccettabile”

Bulgaria, due navi attaccate da droni nel Mar Nero. Il premier Radev: “Inaccettabile”
Rumen Radev (AP Photo/Giannis Papanikos)
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“La logica suggerisce che l’esito degli attacchi vada a vantaggio della Federazione Russa”

Il premier della Bulgaria Rumen Radev ha riferito di attacchi a due navi nel Mar Nero. Uno contro “una nave mercantile nelle immediate vicinanze delle acque territoriali della Bulgaria”, che, ha detto “è assolutamente inaccettabile” e un altro contro un’imbarcazione “colpita a 17 miglia nautiche a est di Krapets” che è “affondata e un membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo”. “I nostri rappresentanti permanenti presso la Nato e l’Ue sono stati informati”, ha scritto il leader su X. 

All’01:30 è stata ricevuta una richiesta di soccorso da una nave situata a 18 miglia nautiche a est di Byala. Secondo l’equipaggio, la Chelsea 3, battente bandiera maltese, registrata a Odessa e di proprietà ucraina, è stata colpita sul ponte e sul fianco da tre droni. Tutti i 15 membri dell’equipaggio, sette cittadini ucraini e otto azeri, sono stati trasportati in sicurezza al porto di Varna. Cinque di loro stanno ricevendo assistenza medica”, ha affermato il premier bulgaro su X. “Nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza, nell’ambito del Consiglio dei Ministri, abbiamo inoltre ricevuto informazioni relative a un’altra imbarcazione, colpita a 17 miglia nautiche a est di Krapets. L’imbarcazione è affondata e un membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo”, ha aggiunto Radev. 

Il premier: “Sospetti sulla Russia”

 Il premier della Bulgaria Rumen Radev ha annunciato che convocherà oggi l’ambasciatrice russa nel Paese per un incontro, a seguito degli attacchi che hanno colpito due navi nel Mar Nero. “Non disponiamo di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, la logica suggerisce che l’esito” degli attacchi, “vada a vantaggio della Federazione Russa. Convocherò quindi oggi l’ambasciatrice russa per un incontro”, ha scritto il premier su X. “I nostri rappresentanti permanenti presso la Nato e l’Ue sono stati informati. La Bulgaria continua a cercare sostegno per un’indagine sugli attacchi, al fine di determinare il paese di origine dei droni. Stiamo inoltre cercando assistenza per rafforzare la sorveglianza dei settori aereo e marittimo e potenziare le nostre capacità di risposta”, ha affermato Radev. 

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