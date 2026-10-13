Bulgaria, due navi attaccate da droni nel Mar Nero. Il premier Radev: “Inaccettabile”

Il premier della Bulgaria Rumen Radev ha riferito di attacchi a due navi nel Mar Nero. Uno contro “una nave mercantile nelle immediate vicinanze delle acque territoriali della Bulgaria”, che, ha detto “è assolutamente inaccettabile” e un altro contro un’imbarcazione “colpita a 17 miglia nautiche a est di Krapets” che è “affondata e un membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo”. “I nostri rappresentanti permanenti presso la Nato e l’Ue sono stati informati”, ha scritto il leader su X.

The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026

“All’01:30 è stata ricevuta una richiesta di soccorso da una nave situata a 18 miglia nautiche a est di Byala. Secondo l’equipaggio, la Chelsea 3, battente bandiera maltese, registrata a Odessa e di proprietà ucraina, è stata colpita sul ponte e sul fianco da tre droni. Tutti i 15 membri dell’equipaggio, sette cittadini ucraini e otto azeri, sono stati trasportati in sicurezza al porto di Varna. Cinque di loro stanno ricevendo assistenza medica”, ha affermato il premier bulgaro su X. “Nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza, nell’ambito del Consiglio dei Ministri, abbiamo inoltre ricevuto informazioni relative a un’altra imbarcazione, colpita a 17 miglia nautiche a est di Krapets. L’imbarcazione è affondata e un membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo”, ha aggiunto Radev.

Il premier: “Sospetti sulla Russia”

Il premier della Bulgaria Rumen Radev ha annunciato che convocherà oggi l’ambasciatrice russa nel Paese per un incontro, a seguito degli attacchi che hanno colpito due navi nel Mar Nero. “Non disponiamo di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, la logica suggerisce che l’esito” degli attacchi, “vada a vantaggio della Federazione Russa. Convocherò quindi oggi l’ambasciatrice russa per un incontro”, ha scritto il premier su X. “I nostri rappresentanti permanenti presso la Nato e l’Ue sono stati informati. La Bulgaria continua a cercare sostegno per un’indagine sugli attacchi, al fine di determinare il paese di origine dei droni. Stiamo inoltre cercando assistenza per rafforzare la sorveglianza dei settori aereo e marittimo e potenziare le nostre capacità di risposta”, ha affermato Radev.