Belgio, agente di polizia ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un’operazione a Bruxelles

Un agente di polizia belga è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte a Bruxelles, durante un’operazione per rintracciare i responsabili del furto di un’auto a Tubize, a circa 20 chilometri dalla capitale. Il veicolo è stato ritrovato nelle prime ore di martedì nel quartiere di Jette. Un poliziotto in borghese si è avvicinato all’auto durante un’attività di ricognizione, ma sarebbe stato colpito alla testa. A riferirlo è stato il procuratore di Bruxelles, Julien Moinil, durante una conferenza stampa. Sul posto sono state rinvenute diverse armi da fuoco e sono stati arrestati alcuni sospetti. L’episodio è avvenuto il giorno dopo un’altra sparatoria nel quartiere di Ixelles, costata la vita a una persona. Il procuratore, tuttavia, non ha stabilito collegamenti tra i due fatti. Nella capitale belga si verificano frequentemente scontri a fuoco, molti dei quali legati al traffico di droga.