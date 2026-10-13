Attacco alla base Raf in Regno Unito, Londra : “Non è un caso isolato”

Il capo dell’MI5, l’agenzia di sicurezza e controspionaggio interna del Regno Unito, ha affermato che l’Iran sta cercando di colpire siti militari nel Regno Unito e che il presunto complotto per attaccare la base della Raf di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, avvenuto a settembre, “non è un caso isolato“. Ken McCallum ha affermato che Teheran sta cercando di intensificare le proprie azioni ostili nel Regno Unito, andando oltre i tradizionali obiettivi rappresentati dagli iraniani contrari alle autorità islamiche. Tra queste azioni figurano incendi dolosi e atti di sabotaggio contro siti ebraici che, secondo Londra, sono stati compiuti da gruppi che agiscono per conto dell’Iran. McCallum ha affermato che un altro “cambiamento significativo di quest’anno è rappresentato dalle ambizioni iraniane di colpire obiettivi più protetti, come i siti militari”. L’episodio alla base Raf Fairford “non è un caso isolato. Ci sono stati altri esempi, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo”, ha detto McCallum.

La Gran Bretagna accusa apertamente la Repubblica islamica

McCallum ha tenuto un discorso illustrando le principali minacce per il Regno Unito, mentre gli inquirenti indagano sul presunto complotto terroristico contro la base gestita dagli Usa nell’Inghilterra occidentale, utilizzata per bombardare l’Iran durante il conflitto di quest’anno. Le autorità britanniche hanno collegato Teheran all’incidente, che ha spinto gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base. Lunedì, il premier Andy Burnham ha dichiarato che il presunto complotto è stato “quasi certamente” orchestrato dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Sette uomini sulla ventina sono stati arrestati e successivamente rilasciati su cauzione, pur rimanendo sotto inchiesta. L’Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento, sebbene in passato avesse affermato di considerare legittimo obiettivo qualsiasi base utilizzata per attaccare il proprio territorio.

Capo MI5: “Nuova era per sicurezza, punto di svolta come 11 settembre“

Il capo dell’MI5, l’agenzia di sicurezza e controspionaggio interna del Regno Unito, Ken McCallum ha affermato che il Regno Unito sta affrontando una “nuova era per la sicurezza nazionale” e si trova a un punto di svolta paragonabile agli attentati dell’11 settembre di un quarto di secolo fa. Ha affermato che il lavoro della sua agenzia per contrastare le minacce statali, provenienti principalmente da Russia, Iran e Cina, è quadruplicato nell’ultimo decennio, sostenendo inoltre che sia la Russia che l’Iran stanno intensificando le loro campagne di guerra ibrida contro il Paese. Nel frattempo, la tecnologia avanza rapidamente: l’intelligenza artificiale sta “potenziando enormemente” la battaglia di sicurezza informatica tra attaccanti e difensori, ha osservato. McCallum ha riferito che gli autori di complotti terroristici hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per attività di ricognizione e attacchi, impiegando anche droni dotati di tale tecnologia. Un aspetto ancora più preoccupante, ha aggiunto, è “il potenziale dell’IA di modificare la portata delle minacce legate ad armi biologiche esistenti o addirittura nuove”. Ha spiegato che i gruppi terroristici “desidererebbero ardentemente” disporre di armi chimiche, biologiche o radiologiche, ma che queste sono difficili da reperire. “La storia dell’umanità non ci ha fornito alcuna esperienza nel confrontarci con un’entità più intelligente di noi, capace di superarci sul piano strategico e cognitivo. Si tratta di una novità assoluta, che merita la seria attenzione che sta ricevendo, anche da parte dell’MI5”, ha concluso.

Per il presunto attacco arrestati e rilasciati diversi sospetti

Un cittadino con doppia cittadinanza britannica e iraniana era stato arrestato il primo ottobre a Londra con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico a seguito dell’incidente di sicurezza alla base aerea militare della Raf di Fairford, gestita dagli Stati Uniti e poi rilasciato il 3 ottobre. Cinque uomini, tutti cittadini britannici ventenni residenti a Londra, erano stati inizialmente arrestati nelle prime ore dopo l’incidente con l’accusa di reati legati agli esplosivi e al terrorismo nei pressi della base aerea della RAF Fairford, utilizzata dai bombardieri americani per colpire l’Iran. Quei cinque sospetti erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era intervenuto per lodare gli arresti: “È stato un lavoro straordinario. Stavano cercando di causare gravi danni alla nostra fortezza. E la collaborazione con i britannici ha funzionato alla grande”, aveva detto.