Volo Flydubai, la procura degli Emirati: “Il pilota voleva una strage come quella dell’11 settembre”

Il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, Hamad Al Shamsi, ha annunciato che l’indagine sull’incidente del 30 settembre che ha coinvolto il volo FlyDubai FZ1073, diretto a Tel Aviv da Dubai, ha rivelato che il copilota omanita dell’aereo aveva ordito un complotto terroristico per causare numerose vittime all’aeroporto israeliano. Il sospettato – 29 anni – si sarebbe ispirato agli attentati dell’11 settembre 2001 e aveva deciso di intraprendere una carriera nell’aviazione proprio per compiere un’operazione simile. Al Shamsi – secondo quanto riporta ‘The National’ ha affermato che gli investigatori hanno fatto risalire la radicalizzazione del sospettato al 2017, quando studiava a Melbourne, in Australia. Il co-pilota aveva lavorato per Oman Air tra il 2020 e il 2024, poi brevemente per Royal Air Maroc nel 2025, prima di entrare in Flydubai nel gennaio 2026.

Aveva utilizzato due precedenti voli per Tel Aviv per ricognizione della rotta

Gli investigatori hanno scoperto che aveva utilizzato due precedenti voli per Tel Aviv per effettuare una ricognizione della rotta e dell’aeroporto prima dell’attacco. La Procura sta esaminando registrazioni, perizie tecniche e possibili collegamenti con complici.